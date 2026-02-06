Rail Vikas Nigam präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rail Vikas Nigam lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 46,84 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rail Vikas Nigam 45,67 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at