03.02.2026 06:31:28
Railtel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Railtel stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,13 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Railtel einen Umsatz von 7,68 Milliarden INR eingefahren.
