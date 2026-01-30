Railtown AI Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Railtown AI Technologies ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Railtown AI Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Railtown AI Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Railtown AI Technologies -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at