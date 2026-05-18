Rain Enhancement Technologies Holdco A legte Quartalsergebnis vor

Rain Enhancement Technologies Holdco A stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Rain Enhancement Technologies Holdco A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at