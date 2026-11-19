Rain Enhancement Technologies Holdco A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rain Enhancement Technologies Holdco A -0,290 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at