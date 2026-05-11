Rain Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rain Industries hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,61 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rain Industries ein EPS von -4,090 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 45,21 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at