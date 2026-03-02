02.03.2026 06:31:29

Rain Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rain Industries lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,800 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rain Industries 43,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Rain Industries ein EPS von -16,780 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,60 Prozent auf 169,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 153,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

