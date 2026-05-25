Rainbow Childrens Medicare gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rainbow Childrens Medicare hat am 23.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,59 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,55 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,60 Milliarden INR – ein Plus von 24,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rainbow Childrens Medicare 3,70 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 27,41 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rainbow Childrens Medicare 23,97 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,16 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 17,03 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at