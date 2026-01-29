Rainbow Childrens Medicare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rainbow Childrens Medicare hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 7,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rainbow Childrens Medicare 6,76 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rainbow Childrens Medicare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,45 Milliarden INR im Vergleich zu 3,98 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 7,15 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,45 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at