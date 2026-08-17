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17.08.2026 06:31:29
Rainbow Foundations: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rainbow Foundations gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 68,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 849,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 503,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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