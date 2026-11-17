Rainbow Foundations hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Rainbow Foundations hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 705,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 102,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at