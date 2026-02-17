|
Rainbow Foundations veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rainbow Foundations hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rainbow Foundations 0,310 INR je Aktie verdient.
Rainbow Foundations hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 383,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 341,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
