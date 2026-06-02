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02.06.2026 06:31:29
Rainbow Foundations veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rainbow Foundations hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,780 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Rainbow Foundations 432,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 568,5 Millionen INR umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,43 INR. Im Vorjahr waren 1,61 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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