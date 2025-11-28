Rainbow Tours stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rainbow Tours ließ sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rainbow Tours die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 11,00 PLN. Im letzten Jahr hatte Rainbow Tours einen Gewinn von 11,26 PLN je Aktie eingefahren.

Rainbow Tours hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,74 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at