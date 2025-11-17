Rainmaker Worldwide: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rainmaker Worldwide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rainmaker Worldwide in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 78,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

