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12.11.2026 06:31:28
Raisio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Raisio lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Raisio ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.
Raisio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,8 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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