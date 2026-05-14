Raisio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raisio hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 57,5 Millionen EUR, gegenüber 57,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at