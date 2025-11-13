Raisio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Raisio präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Raisio 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,06 Prozent auf 56,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Raisio 59,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at