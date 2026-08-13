Raisio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Raisio ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Raisio die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 EUR, nach 0,040 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,75 Prozent auf 56,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at