Raisio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raisio hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,52 Prozent auf 57,5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at