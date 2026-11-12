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12.11.2026 06:31:28
Raisio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Raisio hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,04 EUR gegenüber 0,050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 57,8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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