Raisio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Raisio äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 EUR, nach 0,020 EUR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 55,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,150 EUR, nach 0,110 EUR im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,15 Prozent auf 224,20 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 226,80 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
