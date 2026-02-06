Raito Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Raito Kogyo hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 93,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raito Kogyo 62,08 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 38,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at