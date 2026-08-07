Raito Kogyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Raito Kogyo hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44,36 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at