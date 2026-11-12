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12.11.2026 06:31:28
Raito Kogyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Raito Kogyo hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Raito Kogyo im vergangenen Quartal 37,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raito Kogyo 34,54 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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