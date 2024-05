Raito Kogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Raito Kogyo hat am 10.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,24 JPY gegenüber 58,24 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,09 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 168,16 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Raito Kogyo ein Gewinn pro Aktie von 190,58 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 117,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Raito Kogyo 114,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 184,71 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 117,82 Milliarden JPY gerechnet.

