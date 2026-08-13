Raj Agro Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Raj Agro Mills hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Raj Agro Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 239,0 Millionen INR im Vergleich zu 226,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at