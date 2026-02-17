Raj Agro Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raj Agro Mills hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Raj Agro Mills vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,88 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245,0 Millionen INR – ein Plus von 36,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raj Agro Mills 180,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at