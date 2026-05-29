Raj Agro Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Raj Agro Mills ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Raj Agro Mills die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,97 INR gegenüber -3,810 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 186,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 162,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Raj Agro Mills vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,460 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,260 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 61,14 Prozent auf 880,39 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 546,36 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at