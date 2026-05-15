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15.05.2026 06:31:29
Raj Oil Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Raj Oil Mills hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,34 INR. Im letzten Jahr hatte Raj Oil Mills einen Gewinn von 0,880 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 416,4 Millionen INR – ein Plus von 29,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raj Oil Mills 322,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurden 3,11 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raj Oil Mills 1,80 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 32,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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