Raj Oil Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Raj Oil Mills hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Raj Oil Mills 0,750 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 359,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 305,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at