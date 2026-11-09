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09.11.2026 06:31:29
Raj Packaging Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Raj Packaging Industries hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 INR, nach 0,050 INR im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 82,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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