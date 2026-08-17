Raj Packaging Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Raj Packaging Industries hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Raj Packaging Industries ein EPS von 0,260 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 138,4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at