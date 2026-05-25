Raj Packaging Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Raj Packaging Industries lud am 23.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Raj Packaging Industries ein EPS von -0,330 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 80,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,770 INR beziffert. Im Vorjahr waren -1,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 327,86 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 304,21 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at