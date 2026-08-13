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13.08.2026 06:31:29
Raj Rayon Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Raj Rayon Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Raj Rayon Industries 2,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,60 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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