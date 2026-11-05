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05.11.2026 06:31:28
Raj Rayon Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Raj Rayon Industries gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raj Rayon Industries 0,140 INR je Aktie eingenommen.
Raj Rayon Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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