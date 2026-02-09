|
Raj Rayon Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Raj Rayon Industries gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,11 INR. Im letzten Jahr hatte Raj Rayon Industries einen Gewinn von 0,150 INR je Aktie eingefahren.
Raj Rayon Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,05 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
