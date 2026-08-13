Raj Television Network gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Raj Television Network hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,66 Prozent zurück. Hier wurden 149,7 Millionen INR gegenüber 165,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at