Raj Television Network informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Raj Television Network äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,01 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Raj Television Network noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 61,63 Prozent auf 163,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 427,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at