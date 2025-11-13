Raj Television Network vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Raj Television Network hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 157,6 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 359,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at