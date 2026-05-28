Raja Bahadur International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Raja Bahadur International stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 32,32 INR. Im letzten Jahr hatte Raja Bahadur International einen Gewinn von 48,10 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Raja Bahadur International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 73,1 Millionen INR im Vergleich zu 71,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 51,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -37,840 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,26 Prozent auf 286,51 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 277,47 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at