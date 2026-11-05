Raja Bahadur International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Raja Bahadur International stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,89 INR gegenüber 30,90 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Raja Bahadur International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,9 Millionen INR im Vergleich zu 69,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at