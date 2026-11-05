Rajapalayam Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rajapalayam Mills präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 INR. Im Vorjahresviertel waren 19,00 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at