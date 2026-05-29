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29.05.2026 06:31:29
Rajapalayam Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rajapalayam Mills hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -5,000 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Rajapalayam Mills im vergangenen Quartal 2,69 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rajapalayam Mills 2,22 Milliarden INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 124,25 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,52 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,42 Milliarden INR gegenüber 8,96 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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