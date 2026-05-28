Rajasthan Petro Synthetics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rajasthan Petro Synthetics hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rajasthan Petro Synthetics einen Umsatz von 0,6 Millionen INR eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,30 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,20 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at