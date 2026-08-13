Rajasthan Petro Synthetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rajasthan Petro Synthetics äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Rajasthan Petro Synthetics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at