Rajasthan Petro Synthetics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rajasthan Petro Synthetics veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

