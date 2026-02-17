Rajasthan Tube Manufacturing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rajasthan Tube Manufacturing hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 INR. Im Vorjahresviertel hatte Rajasthan Tube Manufacturing -0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,1 Millionen INR – eine Minderung von 80,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 176,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at