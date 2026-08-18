Rajasthan Tube Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rajasthan Tube Manufacturing hat am 15.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rajasthan Tube Manufacturing -0,240 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 99,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 134,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at