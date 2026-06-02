Rajasthan Tube Manufacturing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rajasthan Tube Manufacturing ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rajasthan Tube Manufacturing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Rajasthan Tube Manufacturing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 INR je Aktie erwirtschaftet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,270 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Rajasthan Tube Manufacturing ein Gewinn pro Aktie von 0,110 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rajasthan Tube Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 170,06 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 563,41 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -69,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at